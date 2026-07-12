'Укроборонпром' звільнив керівників двох підприємств після трагедії у Вишневому

Були звільнені й інші посадові особи, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

АТ "Українська оборонна промисловість" звільнило керівників двох державних підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. Про це йдеться в заяві "Укроборонпрому".

"За результатами попереднього розслідування керівники двох державних підприємств, щодо яких було встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, були звільнені з обійманих посад", – йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" додали, що були звільнені й інші посадові особи, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Зазначається, що всі винні також понесуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

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Крім того, в "Укроборонпромі" заявили, що на всіх підприємствах акціонерного товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

"Ми ще раз висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав у результаті трагедії. Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", – повідомили в "Укроборонпромі".

Вибух у Вишневому – що відомо

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок російської атаки у Вишневому Бучанського району вибухнули боєприпаси на одному зі складів. Усіх мешканців громади та працівників місцевих підприємств закликали не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

Пізніше у Вишневому та селі Крюківщина оголосили про евакуацію через загрозу повторної детонації боєприпасів. Тоді ж глава МВС Ігор Клименко повідомив, що на Київщині внаслідок обстрілу загинули 3 людини.

Через кілька годин детонація вибухонебезпечних предметів у Вишневому припинилася. Прес-секретар ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що на місці події було створено оперативний штаб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

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