Трамп розповів про розмову з сенатором Гремом за кілька годин до його смерті

Трамп заявив, що він регулярно спілкувався з покійним сенатором і грав з ним у гольф.

Президент США Дональд Трамп розповів, що він розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом за кілька годин до його смерті. Таку заяву він зробив в ефірі програми NBC "Meet the Press".

"Окрім втоми, він почувався нормально", – поділився Трамп.

За словами президента США, сенатор Грем пішов з життя швидко. Він додав, що це "можливо, не найгірший спосіб піти з життя".

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Трамп у розмові з журналістами зазначив, що покійний сенатор був його близьким союзником. Президент США заявив, що Грем був для нього "ніби член сім’ї".

Також Трамп зазначив, що він регулярно спілкувався по телефону з покійним сенатором і грав з ним у гольф. Він нагадав, що перед смертю Грем щойно повернувся з поїздки в Україну.

Президент США розповів, що незадовго до своєї смерті Грем зателефонував йому, щоб обговорити законопроект SAVE America Act, який змінив би порядок проведення виборів, але не має достатньої підтримки для ухвалення в Сенаті.

"Він, власне, сказав, що втомився, але хотів, щоб законопроект SAVE America Act був ухвалений, і я відповів: "Ну, ми це зробимо, Ліндсі. Ми це зробимо. Побачимося, ну, до скорого"", – розповів Трамп, додавши, що вони обоє вважали, що зустрінуться сьогодні, 12 липня.

Смерть сенатора Грема – що відомо

Нагадаємо, що ввечері в суботу, 11 липня, у віці 71 року раптово помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. У заяві його офісу йдеться про те, що сенатор помер від "короткотривалої та раптової хвороби".

Незабаром голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав, що глибоко вражений звісткою про смерть Грема. Він нагадав, що зовсім недавно сенатор був у Києві, де говорив про подальшу підтримку України та рішення, необхідні для протидії російській агресії.

На смерть сенатора зовсім скоро відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Грем був одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим. Він зазначив, що сенатор десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що сенатор Грем закликав Трампа передати "Томагавки" Україні. Також він дотримувався думки, що потрібно тиснути на Кремль, щоб домогтися миру.

Крім того, під час візиту до Києва 10 липня Грем оголосив, що Білий дім погодився підтримати законопроект про нові санкції проти РФ. Він зазначав, що цей законопроект передбачає надання президенту Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та газ.

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