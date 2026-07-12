Частина окупованого Криму вже сьому добу без електропостачання, - Чубаров

Для багатьох жителів сільської місцевості привізна питна вода стала практично недоступною.

Джанкой та Джанкойський район у тимчасово окупованому Криму вже сьому добу залишаються без електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

"Для багатьох жителів сільської місцевості привізна питна вода стала практично недоступною через захмарні ціни, зумовлені такою ж захмарною вартістю пального. До того ж самого пального катастрофічно бракує", - підкреслив він.

За словами Чубарова, подібна ситуація спостерігається і в інших степових районах окупованого Росією Криму.

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"Ми щиро співчуваємо всім жителям Криму, які чекають на звільнення півострова від російських варварів і змушені проходити через нові випробування, спричинені російською окупацією. Дякуємо їм за те, що, попри всі труднощі та репресії, вони не втрачають надії та залишаються вірними Україні", - наголосив голова Меджлісу.

Провальне виробництво бензину в Росії

Як повідомлялося, виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише близько 65% сезонного попиту. Після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах зупинилися потужності, які виробляли значну частку пального в країні.

Зокрема, у ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони та Державною прикордонню службою уразили нафтопереробний завод у Самарській області. Йдеться про "Сизранський НПЗ" - один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.

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