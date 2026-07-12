Трамп відреагував на раптову смерть впливового сенатора Грема

Президент США назвав Грема одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Президент США Дональд Трамп миттєво відреагував на раптову смерть впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

"Сенатор Ліндсі Грем був одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Лінді буде дуже бракувати", – написав він у Truth Social.

Причина смерті Ліндсі Грема

Сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер у суботу ввечері у віці 71 року. Як повідомила його канцелярія, причиною смерті стала нетривала важка хвороба.

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При цьому NBC News уточнило, що причиною став серцевий напад.

Що тепер буде з республіканцями

Як зазначило видання Bild, зі смертю Грема Республіканська партія втратила одного зі своїх найвидатніших політиків. Він представляв Південну Кароліну в Сенаті США протягом майже 24 років. До цього він працював у Палаті представників та в законодавчих зборах свого рідного штату.

Грем і Україна

Грем був відомий як прихильник жорсткого зовнішньополітичного курсу США. Він виступав за безкомпромісну політику щодо Росії та Ірану. Він також був одним із найактивніших прихильників України; лише в п’ятницю він зустрічався в Києві з українським президентом Володимиром Зеленським для обговорення військової допомоги та санкцій проти РФ.

Грем і Трамп

У політичному плані Грем пройшов шлях значної трансформації. Під час президентської кампанії 2016 року він був одним із найзапекліших критиків Трампа, заявляючи, що той непридатний для посади президента. Однак після перемоги Трампа їхні стосунки зблизилися: колишній опонент став одним із ключових союзників президента в Конгресі.

Помер Ліндсі Грем:що відомо

Увечері 11 липня у віці 71 рік раптово помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це йдеться у заяві його офісу. Як зазначається, сенатор помер від "нетривалої і раптової хвороби".

"Сім'я сенатора Грема цінує молитви у цей час і просить про повагу до нього в цей неймовірно важкий період", – звернулися в офісі.

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