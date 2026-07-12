Раптово помер відомий сенатор США Ліндсі Грем

Грем пішов із життя після "короткотривалої та раптової хвороби".

Увечері в суботу, 11 липня, у віці 71 рік раптово помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це йдеться у заяві його офісу.

Як зазначається, сенатор помер від "нетривалої і раптової хвороби".

"Сім'я сенатора Грема цінує молитви у цей час і просить про повагу до нього в цей неймовірно важкий період", – звернулися в офісі.

Відео дня

Грем був одним із найпослідовніших і найвпливовіших прихильників України серед американських політиків: він активно виступав за надання їй зброї і посилення санкцій проти Росії. Ще у п'ятницю, 9 липня, сенатор перебував із візитом у Києві.

У Верховній Раді відреагували

Оновлено о 10:33. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook написав, що глибоко вражений звісткою про смерть Грема.

"Ще зовсім нещодавно він був у Києві, де говорив про подальшу підтримку України та рішення, необхідні для протидії російській агресії. Завжди пам’ятатиму наші змістовні, щирі й сповнені людської теплоти зустрічі", - зауважив спікер.

Він додав, що Грем був послідовним другом України, який добре розумів, що "наша боротьба - це боротьба за свободу, демократію та справедливий світовий порядок". Його голос у Сенаті США, каже Стефанчук, мав вагу, а підтримка нашої держави була принциповою та діяльною.

"Щиро дякую за все, що він зробив для України, її свободи та незалежності. Переконаний, що започатковану ним справу буде продовжено, а Росія відчує дію жорстких санкцій за свої злочини", - написав голова ВР.

Заяви Грема про Україну

у березні 2026 року сенатор Грем закликав президента США Дональда Трампа передати "Томагавки" Україні. За його словами, ця зброя допоможе змінити ситуацію на полі бою і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Також він дотримувався думки, що треба тиснути на Кремль, мовляв, "будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірна винагорода за агресію, призведуть до катастроф у всьому світі".

Грем пояснював, як Китай може покласти край війні в Україні. На його думку, лідер КНР Сі Цзіньпін здатний це зробити одним телефонним дзвінком завдяки тому, що він залишається головним покупцем російської нафти та газу. Сенатор стверджував, що якби Китай припинив ці закупівлі, конфлікт би завершився.

Під час візиту до Києва 10 липня Грем оголосив, що Білий дім погодився підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він зазначив, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень вводити мита та санкції проти країн, які купують дешеві російські нафту й газ, підтримуючи режим Путіна. За його словами, документ має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Блюменталем та Шахін, щоб забезпечити його підтримку адміністрацією. Також сенатор стверджував, що ухвалення цього пакета санкцій дасть США інструменти для посилення обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізми покарання для держав, які обходять санкції та заробляють на війні.

Вас також можуть зацікавити новини: