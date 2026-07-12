Німеччина закупить 50 тисяч FPV-дронів для України: Reuters дізнався деталі угоди

Це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель безпілотників для України її західним партнером.

Німеччина фінансує постачання 50 тисяч ударних безпілотників для України. Це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель безпілотників для країни її західним союзником.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Замовлення включає закупівлю FPV-дронів Shrike українського виробника. Ці дрони оснащені програмним забезпеченням американської оборонної компанії Auterion і розроблені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на заключному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив суму контракту, додавши, що його вартість оцінюється в 90 млн євро. Ці кошти, за його словами, надасть одна з європейських країн. Майєр уточнив, що частина безпілотників уже поставлена Україні, а решту країна отримає до кінця року.

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Загалом же Майєр зазначив, що цього року його компанія допомагає постачати Україні загалом 100 тис. безпілотників у партнерстві з різними виробниками, а кошти на їх закупівлю надають кілька західних країн. Він зазначив, що це також включає контракт Пентагону на суму 50 млн доларів на постачання 33 тис. безпілотників, які, за його словами, Україна вже отримала.

Український виробник підтвердив агентству участь у контракті з Німеччиною, але відмовився розкривати інші подробиці угоди.

Міністерство оборони Німеччини також відмовилося від коментарів, пославшись на оперативну безпеку.

FPV-дрони Shrike: що відомо

Ці дрони ЗСУ використовують на передовій з 2023 року. Нещодавно ці апарати стали відомими за кордоном.

Версія під назвою Shrike 10-F, розроблена українською компанією SkyFall спільно з британською Skycutter. Нещодавно цими дронами зацікавився Пентагон у рамках програми закупівлі ударних безпілотників на суму $1,1 млрд.

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