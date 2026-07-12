Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді: Свириденко піде на нову посаду

Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і, зокрема, нову посаду для нинішньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це йдеться у його повідомленні в Telegram.

Президент заявив, що Україна змінює політичну стратегію, і "за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ".

"Серед таких напрямків найбільш визначні – Сполучені Штати й наші домовленості щодо ліцензій на виробництво "петріотів" та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки; європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття; Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави-сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України", - перелічив Зеленський.

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Так само, за його словами, й у внутрішній роботі "є нові виклики і нові завдання", зокрема "потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів".

"Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України", - розповів глава держави.

Також "окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення", зауважив він.

"Відповідно, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів", - пояснив Зеленський.

Він подякував Свириденко "за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України". А також запропонував їй очолити "новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером".

"Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів", - додав Зеленський.

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