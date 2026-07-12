ЗСУ утримують останні позиції на півночі Гришиного, їх витісняють війська РФ, - джерело

Подальший план ворога - рухатися від Гришиного на північний захід, чіпляючись за населені пункти на своєму шляху.

Російські окупанти продовжують тиснути на напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська, витісняючи українські підрозділи, і наразі Сили оборони утримують лише декілька позицій у північній частині населеного пункту. Про це УНІАН розповіло джерело у Силах оборони, обізнане із ситуацією на Покровському напрямку.

"Противник вже зумів інфільтруватися у населені пункти, які північніше від Гришиного, - Василівку та Новоолександрівку. Хоча це поки одиничні випадки", - зауважив співрозмовник.

Він наголосив, що напрямок Гришиного тривалий час залишався ключовим для просування в районі Покровська. Утім, "через неспівставні сили утримувати позиції дуже складно".

Відео дня

"Росіяни лізуть не тільки напряму. Багато штурмів відбувається через лісосмуги та поля навколо Гришиного. У росіян плече логістики в 4 рази менше, ніж у нас. Плюс противнику значно легше, бо використовує висотність Покровська та багатоповерхівки. По факту ми виявляємо противника вже між Покровськом та Гришиним", - зазначає джерело.

Крім того, за даними співрозмовника УНІАН, подальший план ворога - рухатися від Гришиного на північний захід, чіпляючись за населені пункти на своєму шляху.

"Це - Василівка, Новоолександрівка, Мирне, Гуліве, Шилівка, Юрʼївка. Це дозволить розрізати угруповання наших військ і створити додатковий плацдарм для подальших наступальних дій - як в бік Дніпропетровської області, так і у бік Добропілля", - розповіло джерело.

У розпорядженні УНІАН наявне відео, яке підтверджує присутність росіян у північній частині Гришиного. На кадрах - ураження російського військового, який на мотоциклі дістався до району водойми між Гришиним та Василівкою.

Загроза для України від росіян

Як повідомляв УНІАН, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що Україні треба готуватися до того, що російські окупанти атакуватимуть всю цивільну інфраструктуру на глибину до 100 кілометрів від фронту.

За його словами, йдеться, зокрема, про АЗС, поштові відділення, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги та електропідстанції не лише великої потужності.

Вас також можуть зацікавити новини: