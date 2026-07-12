НПЗ, 10 танкерів, 4 пороми: військові розкрили результати ударів по російських цілях

Мадяр також повідомив про ураження 10 російських танкерів та 4 поромів.

Сили безпілотних систем підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Самарській області РФ.

Про це повідомили Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ у Telegram-каналі. Зазначається, що в ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони та Державною прикордонню службою уразили нафтопереробний завод у Самарській області.

Йдеться про "Сизранський НПЗ" - один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.

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Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Цей завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та бітум.

Так, внаслідок ураження на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Водночас командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді також повідомив: "14 суден вночі 12 липня: 10 танкерів та 4 пороми. Всього протягом тижня 06-12 липня Птахами СБС впольовано 90 одиниць тіньового флоту РФ".

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 липня після атаки Сил оборони в Росії виникли пожежі та задимлення на НПЗ "Ільський", нафтопереробному комплексі "НОВАТЭК-Усть-Луга", нафтовому терміналі "Курганнефтепродукт" та нафтобазі "Азовнефтепродукт".

Зокрема, "НОВАТЭК-Усть-Луга" - це одне з найбільших в Росії підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік.

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