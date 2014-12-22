У лавах бойовиків ввели "смертну кару" за відмову підкорятися центральній владі - Тимчук
Відзначається зростання зусиль керівництва російсько-терористичних військ щодо посилення централізації командування і боротьби за дисципліну в підрозділах.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
«Відмова підкорятися «центральній владі» з боку окремих командирів і рядових терористів тягне за собою загрози фізичного впливу аж до "смертної кари"», - повідомляє він.
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У той же час, за інформацією ІС, протягом минулих вихідних у Луганській і Донецькій областях відзначений відхід основної частини підрозділів військ бойовиків від лінії зіткнення з українськими військами.
«Цей процес не спостерігається на окремих ділянках - зокрема, супротивник залишає війська «на передовій» у смузі Первомайськ-Лисичанськ, а також в районі н. п. Донецьк, Тельманове, Новоазовськ, в районі Бахмутської траси», - повідомляє Тимчук.