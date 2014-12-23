У Раді побільшало ще на одного екс-регіонала

Як передає кореспондент УНІАН, Ревега був обраний у парламент на позачергових виборах 26 жовтня в одномандатному виборчому окрузі № 63 (Житомирська область).

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Олександр Ревега - колишній регіонал, у 2012 році офіційним висуванцем від ПР в цьому ж окрузі.