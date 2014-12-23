Ухвалений закон про позаблоковість виявився єдиним, який не передбачає вступу до НАТО

У Верховній Раді зареєстровано чотири законопроекти під номером 1014, які передбачають відмову України від позаблокового статусу і фіксацію курсу на вступ до НАТО.

Першим подала законопроект "Батьківщина", за нею - "Блок Петра Порошенка", далі "Народний фронт" та особисто президент України Петро Порошенко.

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Про це повідомляє політик Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

"Перших три проекти скасовують позаблоковий статус і чітко фіксують стратегічну мету України - вступ до НАТО. Ясна річ, не сьогодні, на перспективу. Проект Президента зареєстрований останнім із чотирьох. Тож виписувався він довше і старанніше. У проекті Порошенка йдеться про що завгодно, про усілякі принципи й критерії, але в ньому не зафіксовано головного - немає там мети вступу України до НАТО", - пише він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила президентський Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3).

За це рішення проголосували 303 народні депутатів із 309, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, у статті 6 Закону України “Про основи національної безпеки України” встановлюється, що серед пріоритетів національних інтересів є інтеграція України у європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.