Екс-керівника ДФС звинувачують у створенні злочинного угрупування з кришування контрабанди (відео)

Журналісти з'ясували, що Продан у травні цього року придбав два об'єкти нерухомості у Туреччині.

Журналісти отримали документи, які свідчать про кримінальні справи проти вищого керівництва митниці.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Людину Гройсмана, уже екс-керівника ДФС Мирослава Продана звинувачують у купівлі курорту в Туреччині та створенні злочинного угрупування з кришування контрабанди.

Нагадаємо, ДФС - це державний орган, який забезпечує наповнення бюджету. Якщо через нього з бюджету крадуть гроші люди прем’єра, то який МВФ буде надавати такій країні допомогу?

Його називають "турецьким Монте-Карло" - Борум - одне з найдорожчих турецьких міст. І саме на нього падає вибір Мирослава Продана - екс-голови фіскальної служби - людини, якій підпорядковувалися усі податківці та митники України.

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Після раптової відставки Продан легко може оселитися на мальовничому березі Егейського моря. Про це свідчать ексклюзивні документи ГПУ та СБУ, згідно з якими Продан у травні цього року придбав два об'єкти нерухомості у Туреччині, ціна яких варіюється від декількох сотень тисяч до кількох мільйонів доларів.

Журналісти намагалися з'ясувати, звідки ж у держчиновника такі гроші?

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в.о. голови ДФС Мирослав Продан звільнився за власним бажанням, а уряд цю заяву задовольнив.

Уряд призначив Мирослава Продана виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби в липні 2016 року. У 2014-2016 роках Продан очолював Головне управління ДФС у Вінницькій області.