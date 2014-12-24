Під Маріуполем бойовики масовано обстріляли військових з гранатометів і мінометів

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Сьогодні о 8.00 здвйснено обстріл позицій сил АТО, які розташовані в північно-східному напрямку від Маріуполя. Вогонь вівся впродовж 17 хвилин з великої відстані з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї», - відзначає штаб оборони міста.

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«Учора ввечері було здійснено чотири обстріли позицій сил АТО. 16.55 і 17.55 обстріл із стрілецької зброї позицій у районі н.п. Чермалик. Обстріл був явно провокаційного характеру. 21.00 обстріл із стрілецької зброї позицій, що дислокуються а районі н.п. Піщовик», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у всіх випадках ніхто не постраждав. У відповідь вогонь не відкривався. Силами АТО повністю дотримується «режим тиші».