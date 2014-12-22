Сили АТО зафіксували два безпілотники над Маріуполем

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу під час скайп-включення повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати", - сказав він.

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