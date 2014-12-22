Сили АТО зафіксували два безпілотники над Маріуполем
10:32, 22 грудня 2014Суспільство
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Сили Антитерористичної операції в неділю зафіксували два безпілотні літальні апарати над Маріуполем Донецької області.
Над Маріуполем зафіксували 2 безпілотники / Фото прес-служби Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу під час скайп-включення повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
"Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати", - сказав він.
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Поблизу Маріуполя вночі були зафіксовані два ворожих безпілотники
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