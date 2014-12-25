Рада таки розширила повноваження РНБО (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 253 народні депутати із 372, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед голосуванням з голосу було внесено ряд поправок до даного законопроекту. Зокрема, вони стосуються того, що повноваження РНБО мають відповідати Конституції та законодавству України.

Читайте такожПрезидент ввів у дію рішення РНБО про ресурсне забезпечення сектору безпекиЯк повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада не підтримала законопроект «Про внесення змін до Закону "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони», внесений президентом України.

За відповідний проект закону проголосували 223 (при необхідних 226) народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції “Самопоміч”, Радикальної партії, “Опозиційний блок”.

ВР відправила відповідний проект закону на повторне друге читання.