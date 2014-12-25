Рада відклала введення в дію закону про держслужбу

За дане рішення проголосували 266 із 319 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Народний депутат Олег Ляшко зазначив, що введення в дію закону про держслужбу з 1 січня 2015 року призвело б до збільшення витрат з держбюджету в розмірі 37 млрд грн.

Народний депутат Альона Шкрум (фракція "Батьківщина") зазначила, що в даний час готується нова редакція закону про держслужбу, який планується приймати в січні 2015 року, і тому недоцільно з 1 січня 2015 вводити в дію цей закон.

Вона зазначила, що передбачається прийняття нової редакції закону, який буде грунтуватися на європейських принципах публічної служби.

Як повідомлялося, нова редакція закону про держслужбу була прийнята Радою 17 листопада 2011 року, а підписана президентом 10 січня 2012 року. Закон повинен був вступити в силу з 1 січня 2013 року, але весь час парламент переносив термін вступу в силу цього закону.