Засідання парламенту закрито
17:21, 25 грудня 2014Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Рада завершила засідання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, ВР проголосувала за те, щоб завтра народні депутати України працювали в комітетах.
Як відомо, завтра мало бути пленарне засідання.
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