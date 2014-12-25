Засідання парламенту закрито

17:21, 25 грудня 2014
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, ВР проголосувала за те, щоб завтра народні депутати України працювали в комітетах.

Як відомо, завтра мало бути пленарне засідання.

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