Парламент відмовився працювати в суботу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 183 (при необхідних 226 - УНІАН) із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Пропонувалося, щоб завтра парламент не працював у пленарному режимі, а відбувалися засідання комітетів, а в суботу планувалося пленарне засідання з 14-ї години, на якому розглядалися б законопроекти, пов'язані з ухваленням бюджету, та розпочато розгляд у першому читанні проекту бюджету на 2015 рік.

Читайте такожРада вирішила покращити фінансову стійкість українських банківЯк повідомляв УНІАН, раніше ВР вирішила, що в суботу, 27 грудня, працюватиме в комітетах, фракціях та групах, а 28 грудня - в неділю - буде пленарне засідання.