Парламент відмовився працювати в суботу
17:03, 25 грудня 2014Політика
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Верховна Рада не підтримала рішення працювати в суботу, 27 грудня, у пленарному режимі і розпочала розгляд проекту бюджету на 2015 рік.
Рада відмовилася працювати в суботу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 183 (при необхідних 226 - УНІАН) із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Пропонувалося, щоб завтра парламент не працював у пленарному режимі, а відбувалися засідання комітетів, а в суботу планувалося пленарне засідання з 14-ї години, на якому розглядалися б законопроекти, пов'язані з ухваленням бюджету, та розпочато розгляд у першому читанні проекту бюджету на 2015 рік.
Читайте такожРада вирішила покращити фінансову стійкість українських банківЯк повідомляв УНІАН, раніше ВР вирішила, що в суботу, 27 грудня, працюватиме в комітетах, фракціях та групах, а 28 грудня - в неділю - буде пленарне засідання.
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