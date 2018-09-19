ДБР відкриє перші провадження у листопаді – Труба

За словами директора Державного бюро розслідувань, перші провадження буде відкрито після призначення на посади слідчих територіальних управлінь, незважаючи на відсутність оперативних підрозділів та керівної ланки.

Про це заявив директор ДБР Роман Труба на засіданні комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє прес-служба відомства.

"Державне бюро розслідувань розпочне роботу як правоохоронний орган. Це відбудеться у листопаді цього року одразу після призначення на посади слідчих територіальних управлінь", – сказав Труба.

Він нагадав, що до ДБР мають обрати 1,5 тисячі співробітників, для цього оголошували конкурс на 674 посади, який вже добігає кінця.

"Вже обрано 320 переможців конкурсу. Частина з них призначена на посаду. На завершальному етапі – співбесіди з кандидатами на посади слідчих територіальних управлінь Бюро. Потрібно близько місяця, щоб завершити цей конкурс", – заявив Труба.

Крім того, за його словами, ДБР треба передати матеріали поліграфу 27 переможців конкурсу на керівні посади, який проводила зовнішня комісія.

А також внести зміни до закону про ДБР, завершити формування територіальних управлінь та отримати приміщення, яке відповідає вимогам правоохоронного органу.

"Я розумію, що не всі пункти буде виконано у найближчий час. У нас немає можливості чекати – ми розпочнемо роботу з тими ресурсами, які є: без відповідного приміщення, оперативних підрозділів та керівної ланки", - підсумував Труба.

Як повідомлялося, 12 листопада 2015 року Верховна Рада проголосувала за закон про створення Державного бюро розслідувань.

16 листопада 2017 року директором ДБР конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Труба заявляв, що бюро має повноцінно розпочати роботу у вересні 2018 року.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

У серпні 2018 року Труба заявив, що відмовив конкурсній комісії у розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади відомства.

Він також повідомив, що конкурсна комісія знищила результати проходження переможцями конкурсу поліграфу.

Народний депутат Юрій Македон оскаржує призначення Романа Труби директором Держбюро розслідувань – і незабаром позов розгляне суд.