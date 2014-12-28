Рада продовжує консультації щодо бюджету, перерву продовжено до 13:20
13:06, 28 грудня 2014Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що перерву у засіданні парламенту продовжено до 13.20 у зв'язку з необхідністю завершити консультації з бюджетних питань.
Парубій оголосив про продовження перерви / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій повідомив у сесійній залі.
Він зазначив, що наразі відбувається “важка, але плідна дискусія, яка вже майже виходить на позитивний, оптимістичний результат по бюджету між експертами, урядом і головами фракцій”.
Читайте такожВР заборонила відбирати у позичальників заставне майноТаким чином, зазначив він, на прохання “Народного фронту” та “Блоку Петра Порошенка” оголошується перерва ще на 30 хвилин.
Таким чином, додав Парубій, засідання має продовжитися о 13:20.
Як повідомляв УНІАН, депутати вже двічі повідомляли про перерву у роботі. Раніше передбачалося, що засідання поновиться о 12:30.
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