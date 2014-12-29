Порошенко: я не продам 5 канал, угоду на продаж Roshen вже укладено

Про це він заявив на прес-конференції.

"5 канал я не продав. І не обіцяв. Думаю, на сьогоднішній день 5 канал є зразком української журналістики і його журналісти можуть це підтвердити. Тобто 5 канал я продавати не буду", - сказав президент.

Водночас, за його словами, угоду на продаж кондитерської компанії Roshen вже укладено, однак процес ускладнює поганий інвестиційний клімат у країні.

Читайте такожПрес-конференція Петра Порошенка. Наживо"Що стосується Roshen, була укладена угода на його продаж. Зараз я позбавлений будь-якого способу впливати на Roshen. Але в умовах війни інвестори в країну не заходять, продати щось неможливо. Були переговори, мені доповіли, що було 4 потенціальні покупці,але переговори затягуються", - розповів він.

Також Порошенко пообіцяв продати компанію менеджерам в розстрочку у разі невдачі.

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