Адвокат Януковича розказав про зустрічі у РФ з президентом-втікачем та гонорари від "легітимного"

Він також зазначив, що вірить у невинуватість свого клієнта.

Адвокат президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк розповів, як відбуваються зустрічі з його клієнтом у Росії.

Про це він розповів у коментарі виданню TheБабель.

"Місця зустрічі готує служба безпеки Януковича. Це не квартири, а офісні приміщення. У більшості випадків різні", - заявив Сердюк.

За його словами, раніше вони зустрічались у Ростові, але туди їхати щонайменше два дні, тому тепер проводять зустрічі у Москві. На самі зустрічі не беруть із собою засоби зв’язку, хоча їх вже і перестали обшукувати. Хто ж займається охороною Януковича, адвокат відповісти не зміг. "Я не питав паспорти", - підкреслює він.

Сердюк зазначає, що іноді називає президента-втікача "Федоричем", однак на зустрічах винятково звертається до нього за іменем й по-батькові. Крім цього, він також категорично і відкидає критику щодо свого клієнта.

"Коли довго працюєш у кримінальному процесі, починаєш відчувати, чи щира людина. Так, я йому вірю", - підсумовує адвокат.

Також Сердюк розповів, що кошти від свого клієнта компанія "Авер Лекса" отримує готівкою з Росії. Минулого року гонорар від Януковича склав п'яту частину всього їхнього бюджету. Сердюк стверджує, що справа Януковича у нього аж ніяк не єдина і у фірми є ще клієнти, хоч і зізнається, що з його появою компанія зазнає репутаційних втрат.

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Проте, адвокат назвав Януковича "хорошим клієнтом" та розповів, що гроші компанії привозять з РФ готівкою.

"Гроші везуть готівкою з Росії, оскільки рахунки Віктора й Олександра Януковичів заблоковані. Розмір щомісячного платежу абсолютно відповідає сумі, яку можна завозити в Україну без декларування. Це до десяти тисяч євро на одну людину. Готівкові кошти ми отримуємо не особисто від клієнта, а від помічників. Сума зафіксована в додатковій угоді до договору. Не думайте, це не сумки грошей", — розповідає Віталій Сердюк.

Скільки саме людей щомісяця їздять за грошима до Росії Сердюк говорити не захотів.

"Одразу після того, як гроші потрапляють до нас на цю суму виписується розрахунково-касовий ордер, і ми її вносимо до банку. Бували випадки, коли банки не хотіли гроші брати, оскільки в платіжці зазначений Янукович. Ми принципово працюємо за законом", - додав він

Також Сердюк наполягає, що після справи Януковича хоче працювати адвокатом. Його не приваблюють ані державна служба, ані крісло депутата. Він упевнений, що змінити ситуацію в Україні і повернути мир на Донбас може лише Віктор Янукович.

Віктор Янукович звинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, умисних діях, учинених з метою зміни державного кордону України та веденні агресивної війни. Також суд розглядає справу щодо причетності Януковича та його поплічників до розстрілів на Майдані взимку 2014 року.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликає втікача Віктора Януковича для виступу з останнім словом у справі про державну зраду. При цьому головуючий суддя Владислав Дев'ятко уточнив, що підсудний мав виступити зі своєю останньою промовою перед заявами захисників, але не зробив цього, хоча суд неодноразово викликав його і через ЗМІ, і листами на всі відомі адреси, зокрема в Росії.