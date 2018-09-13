Держадвокат Януковича під крики двох інших його захисників попросив суд виправдати підзахисного

Адвокат Юрій Рябовол завершив читати свою промову у рамках судових дебатів, у якій попросив виправдати екс-президента Віктора Януковича у зв’язку з недоведеністю його провини.

Державний адвокат Юрій Рябовол попросив суд виправдати екс-президента Віктора Януковича у справі про державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у промові Рябовола у рамках дебатів в Оболонському райсуді Києва.

Незважаючи на вигуки з претензіями адвокатів за договором Олександра Горошинського та Олександра Байдика Рябовол все таки дочитав промову, в якій попросив суд виправдати Януковича у зв’язку з тим, що слідство не довело його провину.

Разом з тим Горошинський і Байдик продовжили звинувачувати Рябовола у тому, що він працює на сторону обвинувачення.

Після цього суд надав час для дебатів Горошинському та Байдику. Однак ці адвокати заявили, що їм потрібно підготуватися до виступів, і суддя оголосив 15-хвилинну перерву.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засідання Оболонського райсуду Києва замість адвокатів за договором, більшість з яких захищали Януковича з початку судового процесу, з’явився адвокат Горошинський, відомий тим, що захищає інтереси екс-”беркутівців” у справі про масові розстріли учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року.

Він заявив, що адвокати об’єднання Aver Lex, які працюють за договором, вийшли з кримінальної справи проти Януковича. За словами Горошинського, ці адвокати бояться розправи з боку генерального прокурора Юрія Луценка.

Пізніше до судової зали зайшов ще один адвокат, який захищає Януковича на платній основі, - Байдик і який нещодавно вступив у справу.

Байдик і Горошинський звинуватили Рябовола у тому, що він працює на стороні обвинувачення і заважали йому виголошувати промову. Всі троє адвокатів якийсь час говорили одночасно.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених частиною 1 статті 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

16 серпня на судових дебатах прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.