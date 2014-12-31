Яценюк: Україна подолає всі труднощі, коли стане членом ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йдеться у привітанні прем’єра з Новим роком та Різдвом Христовим.

Яценюк нагадав, що 2014 рік для українців став цілою епохою.

«Епохою боротьби за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше право жити, за наше право мати свою країну – свою Україну. Ми встояли. Нас намагалися знищити, нас намагалися побороти, нас намагалися захопити. Але ми боролись, ми воювали і ми відстояли. Відстояли свою державу і своє майбутнє», - наголосив прем’єр.

За його словами, кожен громадянин думає про своє майбутнє і майбутнє своєї держави.

Читайте такожПідсумки прес-конференції Яценюка: Крим повернуть онуки, інвесторів найближчим часом не чекати«Людина хоче знати, яке буде життя, чи є впевненість в тому, що завтра буде краще. Є така впевненість. Є впевненість і віра в тому, що ми все разом переборемо, що ми всі разом переможемо. Що наша країна буде взірцевою країною в Європейському Союзі. Що наша українська родина буде гідною європейською родиною з українським паспортом, з українським громадянством, і за цим паспортом можна буде легко пересуватися всіма теренами Європейського Союзу», - зазначив Яценюк.

На його переконання, «віра, впевненість і тяжка праця – це є запорука нашого українського успіху. Ми разом переможемо».