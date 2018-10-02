Порошенко підписав указ про національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО

Документом затверджується положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їхнього виконання.

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО».

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Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Указом № 298/2018 затверджується положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їхнього виконання.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів щороку забезпечує розроблення проектів річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО на відповідні роки згідно з положенням та здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з виконання річних національних програм.

У прес-службі глави держави наголосили, що реалізація указу дозволить привести у відповідність до чинних нормативно-правових актів систему і механізм координації діяльності органів виконавчої влади у сфері євроатлантичної інтеграції, а також адаптувати цикл річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО до критеріїв та стандартів, що застосовуються у Північноатлантичному альянсі.