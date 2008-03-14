Ющенка в Києві після прильоту з Польщі зустріли Тимошенко, Яценюк та Богатирьова
16:34, 14 березня 2008Політика
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Віталися у Борисполі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Києва з Польщі, де він перебував з робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, у “Борисполі” главу держави зустріла прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також голова Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, керівники силових відомств, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші.
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