Ющенка в Києві після прильоту з Польщі зустріли Тимошенко, Яценюк та Богатирьова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Києва з Польщі, де він перебував з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, у “Борисполі” главу держави зустріла прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також голова Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, керівники силових відомств, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші.