На Одещині знесли ще одного Леніна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», активісти Красноокнянської районної організації «Свободи» повідомили, що в ніч проти 2 січня у райцентрі «місцеві хлопці привітали жителів селища з днем народження лідера ОУН Степана Бандери», розбивши пам'ятник Леніну.

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У прес-службі наголошують, що безпосередньо «Свобода» відношення до руйнування статуї не має. Невідомі скинули з постаменту кам'яну скульптуру, яка усередині – порожниста. У результаті падіння вона розкололася на шматки.