За рік в Україні знесли 504 пам’ятники Леніну

Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті (УІНП), передає радіо "Свобода". За підрахунками інституту, на сьогодні в Україні залишається ще понад 1700 пам’ятників Леніну, на момент розпаду СРСР в Україні було понад 5500 пам’ятників.

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За словами голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, пам’ятники епохи тоталітаризму рідко ліквідовують законним шляхом.

"Здебільшого це стається стихійно, в революційний час. Так було у 1989-1990-ті у Східній Європі та в Західній Україні. Але тепер, гадаю, що "революційну ініціативу" має перехопити держава і довести справу позбавлення України решти тоталітарних пам’яток до завершення", – вважає історик.

8 грудня 2013 року знесли пам’ятник Леніну у центрі Києва. Після цього розпочався "ленінопад" по всій країні. Серед лідерів "ленінопаду" – Хмельницька та Вінницька області, зазначають в УІНП.