Всі російські актори і музиканти, які приїжджають на Донбас, оголошені в розшук - СБУ

Про це начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, серед цих музикантів російська співачка Юлія Чичеріна.

Вовк нагадав, що українські прикордонники не контролюють частину кордону, через яку приїжджають російські артисти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Facebook Вовк написав, російському актору Олексію Паніну, який публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською територією, і цю територію треба розширити до Одеси, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Крім того, 31 жовтня 2014 р. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти російського актора Михайла Пореченкова за ст. 258-3 Кримінального кодексу України за участь у терористичній діяльності так званої «ДНР», який у Донецьку у складі озброєної банди взяв участь в обстрілі підрозділу українських Збройних сил.

У жовтні 2014 р. уряд України ухвалив список із 14 діячів культури Росії, які стали персонами нон-грата, серед яких Йосиф Кобзон, Іван Охлобистін, Михайло Задорнов, через їхню антиукраїнську позицію. Зокрема, Кобзон був одним з перших російських митців, які підтримали агресивну політику президента РФ Володимира Путіна стосовно України.