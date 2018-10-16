Рада сьогодні розгляне питання про зняття недоторканності з Вілкула і Колєснікова (наживо)

За словами Парубія, сьогодні крайній термін для розгляду цих подань.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне подання Генеральної прокуратури України щодо співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і члена цієї фракції Дмитра Колєснікова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав голова парламенту Андрій Парубій.

Він нагадав, що минулого тижня Регламентний комітет ВР ухвалив рішення щодо цих подань. "Рішення комітету - про винесення в зал питання про зняття недоторканності з двох народних депутатів - Вілкула і Колєснікова", - сказав він.

За словами Парубія, сьогодні крайній термін, коли парламент має розглянути ці подання.

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Як заявив голова ВР, сьогоднішнє засідання парламенту розпочнеться зі складання присяги двома депутатами, далі розглядатимуться подання на Вілкула і Колєснікова, а потім - блок питань екології.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

Колєсніков, за даними прокуратури, вчинив на посаді голови Агентства державного майна України дії, внаслідок яких стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. м.