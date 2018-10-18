Росія може використати церковний розкол з Україною як привід для масштабної війни - журналіст

Новопрудський вважає, що якщо досі формальним приводом для російської військової агресії та анексії Криму був міфічний захист російськомовного населення України, то тепер таким приводом може стати бажання нібито захистити єдиновірців.

Головна небезпека церковного розколу між Україною і Росією не в долях вірян, не в розподілі парафій, а в тому, що цей розкол може бути використаний російською світською владою як казус беллі. Формальний привід для масштабної війни з Україною.

Про це пише російський журналіст Семен Новопрудський в журналі "Новое время".

На його думку, у РПЦ була можливість зберегти обличчя і навіть, ймовірно, відносну церковну єдність з Україною (реально процес розколу почався в далекому 1992 році), якби російські православні ієрархи, включаючи особисто патріарха Кирила, виступили проти злочинної війни, учиненої російською владою.

"Але оскільки РПЦ і РФ керують вихідці з однієї організації — КДБ СРСР, а сама православна церква ще в радянські часи стала політичною служницею світської влади, шансів на те, що РПЦ візьме бік українських єдиновірців, а не Кремля в цій ганебній для російського суспільства і держави війні, не було з самого початку", - пише Новопрудський.

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Журналіст вважає, що якщо досі формальним приводом для російської військової агресії та анексії Криму був міфічний захист російськомовного населення України від бандерівської влади, то тепер таким приводом може стати бажання нібито захистити єдиновірців. Політична користь такої війни для рейтингу Путіна, який впав до відміток п'ятирічної давності (ефект Криму остаточно знищений підвищенням пенсійного віку, яке частина путінського електорату визнала актом зради з боку свого політичного кумира), очевидна.

На його думку, така війна стала б черговою операцією прикриття економічних і політичних провалів російської влади. Головний стримувальний фактор — чинні та потенційно можливі санкції.

"Зараз російська влада повинна усвідомлювати, що просто так громити Україну їй не дадуть. Але чи втримає це російську владу від нової війни? Адекватність явно не входить до переліку якостей нинішніх правителів РФ. Поки російська політика стосовно України привела до результатів, прямо протилежних тим, які декларував Путін. Він хотів відсунути НАТО від своїх кордонів, але зумів надати новий імпульс існуванню альянсу. Тепер всім державам, що входять у НАТО, зрозуміло, від кого саме їм треба захищатися. Путін інспірував церковний розкол, який ще більше віддаляє Україну від Росії. Хоча спочатку завданням війни було знищити або максимально ослабити українську державність і вже точно залишити Київ політичним васалом Москви", - зазначив Новопрудський.

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