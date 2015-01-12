Голова МЗС Латвії: шлях до миру в Україні буде довгим і складним

Таку заяву міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс зробив після переговорів із своїм російським колегою Сергієм Лавровим, передає радіо "Свобода".

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Едгарс Ринкевичс заявив, що ситуація в Україні має вкрай важливе значення для розвитку співпраці між ЄС і Росією. Він також зазначив, що 19 січня глави МЗС країн ЄС обговорюватимуть питання відносин з Росією і «врегулювання ситуації у східній Україні».

Зустріч Едгарса Ринкевичса з Сергієм Лавровим відбулася за кілька годин до переговорів у Берліні в «нормандському форматі» міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції.