200 з 3,5 тисяч осіб, які отримали статус учасника АТО, не брали участь у боях - Мін'юст (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко.

«Ми спілкуємось з міжвідомчою комісією. На даний час понад 3,5 тис. особам вже надано статус учасників бойових дій, з них тільки близько 200 осіб не відносяться до суб’єктів АТО, в тому числі дві особи - від Мінрегіонбуду, в тому числі й Ісаєнко (заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Дмитро Ісаєнко)», - сказала Козаченко.

Вона зазначила, з цього приводу написала доповідну записку міністру юстиції Павлу Петренку.

«Інформація була отримана 6-го числа, і 6-го була написана доповідна, і сьогодні фактично другий робочий день, ще не зустрічалася і не уточнювала, але я дуже хочу, щоб ця інформація дійшла до Кабінету міністрів», - сказала Козаченко.

За її словами, інформація про отримання Ісаєнком статусу учасника АТО стала відома завдяки запиту Громадської ради до міжвідомчої комісії.

«Ми будемо співпрацювати щодо належного, об’єктивного розгляду цієї інформації»,- запевнила Козаченко.

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Вона також наголосила, що будь-яка особа, яка законно брала участь в АТО, має право на отримання статусу учасника бойових дій.

За словами Козаченко, якщо мова іде про підробку документів, то цим питанням мають займатися відповідні органи.

«Це питання до прокуратури, силових структур», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні позафракційні народні депутати Борислав Береза і Володимир Парасюк заявили, що депутати змусили заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Ісаєнка написати заяву про відмову від статусу учасника антитерористичної операції.

Зокрема, Береза на своїй сторінці в Facebook написав, що Ісаєнко незаконно отримав статус учасника АТО, «щоб не потрапити під люстрацію».

Як повідомив у кулуарах журналістам Парасюк, Ісаєнко написав заяву про відмову від статусу учасника АТО після того, як кілька народних депутатів підійшли до нього, коли він був присутній в урядовій ложі в парламенті, і поставили йому питання: «Звідки у нього статус і де саме він воював?». Парасюк продемонстрував журналістам заяву Ісаєнка про відмову від статусу учасника бойових дій в зоні АТО.