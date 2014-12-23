Статус учасника бойових дій отримали більше 6 тисяч бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко під час брифінгу в рамках прямої телефонної лінії Кабінету міністрів.

За його словами, відповідні рішення були прийняті міжвідомчою комісією з питання надання статусу учасника бойових дій.

"На сьогодні... 6100 особам надано статус учасника бойових дій", - сказав Дерев'янко.

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Він уточнив, що всього до міжвідомчої комісії було направлено 7 тис. 721 особисту справу громадян, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій.

За його словами, комісія розглянула 6 тис. 271 справу, 154 справи були відправлені на доопрацювання, у 17 справах було відмовлено у наданні статусу.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет міністрів прийняв постанову №413, якою затвердив порядок надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій. Крім офіційного визнання, статус учасника бойових дій дає право на ряд соціальних і матеріальних пільг, зокрема: знижку на комунальні платежі, безкоштовне медичне обслуговування, в тому числі ліки, обстеження та лікування, проїзд у транспорті, санаторно-курортне забезпечення.