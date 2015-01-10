Статус учасника бойових дій отримали 885 бійців Нацгвардії

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, у Головному управлінні Нацгвардії працює комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій.

Після розгляду відомчою комісією матеріали направляють до міжвідомчої комісії Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, де безпосередньо розглядаються питання надання відповідного статусу.

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Головним управлінням Національної гвардії відправлено 1 тис. 298 матеріалів. Відповідно до рішення міжвідомчої комісії 885 військовослужбовців Національної гвардії отримали статус учасника бойових дій.