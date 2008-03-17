Тимошенко: БЮТ використовуватиме цивілізовані методи

БЮТ використовуватиме цивілізовані методи для ухвалення рішення у Верховній Раді про проведення дострокових виборах мера Києва і Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ми використовуватимемо цивілізовані методи, аби зробити так, щоб Верховна Рада не приступила до розгляду жодного питання доти, доки не буде результативно проголосована постанова про дострокові вибори мера Києва і Київради», - сказала вона.

Прем`єр-міністр виключила можливість блокування депутатами фракції БЮТ трибуни парламенту.

«Я не думаю, що дійде до дуже різких кроків, бо я чомусь вірю, що Голова Верховної Ради, який формує порядок денний, є членом демократичної коаліції, і він поставить це питання на першочергове голосування», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також розраховує, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» також одностайно підтримає постанову ВР про проведення дострокових виборів в столиці України.

«Тому у мене є надія, що нашій фракції не доведеться застосовувати спеціальні парламентські впливи, а ми зробимо все на основі домовленості і на основі нашої коаліційної угоди», - вважає голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ не братиме участі у роботі парламенту до прийняття постанови про дострокові вибори Київської міської ради і Київського міського голови.