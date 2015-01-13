ЗМІ: "Кіборги" втратили третину території нового терміналу

Про це в ефірі Громадського розповів один із бійців 80-ї аеромобільної бригади.

Зокрема він повідомив, що два пости у новому терміналі наразі зруйновані російськими танками. Ще один пост підірвали українські військові, щоб зробити барикаду та захиститися від обстрілу.

Читайте такожБойовики висунули ультиматум бійцям АТО в донецькому аеропортуОдночасно наказу відвойовувати втрачені пости від командування бійці не отримували.

«Територія втрачена, там треба конкретно відвойовувати і закріплятися на тих позиціях, де зараз стоять росіяни: старий термінал, церква й інші позиції», – наголосив співрозмовник Громадського.