Українці найбільше довіряють Тимошенко, Королевській та Богомолець, найбільша недовіра до Супрун – дослідження

Центр соціальних досліджень "Софія" оприлюднив результати дослідженняставлення українців до жінок в політиці, згідно з яким найбільшу довіру викликають народні депутати України Юлія Тимошенко, Наталія Королевська та Ольга Богомолець. Найвищий антирейтинг у виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Соцопитування центру соціальних досліджень "Софія" визначив найбільш впізнаваних жінок в українській політиці. У трійку лідерів увійшли керівник парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко – у неї 100% впізнаваність, на другому місці – ініціатор Національної платформи "Жінки за Мир" Наталія Королевська, яку знають більше 90,1% українців, а на третьому місці голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець – 85,4% впізнаваності.

За результатами дослідження у Тимошенко, Королевської та Богомолець також і найбільший рейтинг довіри – їм довіряють понад 20% громадян України. А ось найвищий антирейтинг у виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун – їй не довіряють більш 75% українців.