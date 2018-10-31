Порошенко підписав так званий закон "Маски-шоу стоп-2" щодо дій прокурорів і слідчих

За словами президента, документ полегшує притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які ухвалили незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», згідно з яким слідчі та прокурори компенсуватимуть збитки за свої неправомірні дії під час розслідувань.

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Про це Порошенко повідомив у Twitter.

«Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№ 8490).

У пояснювальній записці сказано, що документ спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування і посилення відповідальності посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування.