Ірина Геращенко про санкції РФ: приємно опинитись в компанії пристойних людей

Геращенко зауважила, що вона давно нев'їздна до РФ, тому їй санкційні списки не цікаві.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначає, що в "санкційному списку" Росії їй приємно перебувати поруч з пристойними людьми.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Коментуючи "санкційний список" Росії, Геращенко зауважила, що вона давно нев'їздна до РФ, тому їй "ці списки не цікаві".

"По-друге, приємно знаходитися в одному списку з пристойними (в більшості своїй) людьми. По-третє, ключова моя задача - робити все, аби українські і світові санкції проти РФ посилювалися. По-четверте, як казав колись Віктор Черномирдін, "напугали бабу туфлями на каблуках", - написала депутат.

Вона висловила думку, що політики, які не потрапили до цього списку, "мають задатися запитанням: а що ж вони роблять в українській політиці".

"Є там, правда, парочка прізвищ для прикриття своїх, кремлівських, щоб і далі тягти їх в українську владу під виглядом патріотів і патріоток у вишиванках. В цьому списку - вся команда Порошенка, в тому числі, і його син. Хороша оцінка роботи українського президента Кремлем. Президент і його команда і надалі робитимуть все, щоб у Кремля пригорало. І в ПАРЄ. І в ООН. На всіх міжнародних майданчиках. До повного звільнення України, до деокупації Криму і Донбасу", - наголошує Геращенко.

Крім того, говорячи про українські підприємства у "санкційному списку", парламентарій відзначила, що РФ "давно веде підлі економічні війни проти України, й розпочалися вони ще за часів президентства Леоніда Кучми, загострилися під час президентства Віктора Ющенка, коли ембарго було накладене на десятки українських товарів (в тому числі, карамель і патоку, це для адептів ліпєцкоіфабрікі нагадаю)".

"Росія планомірно нищила нас по експорту металургії, міндобрив, хімічної продукції, боролася з нами на світових ринках зброї, знищувала нас як потужного експортера металургійної і трубної промисловості. Так що в цих санкціях нічого нового, всім цим підприємствам і так давно перекрито вхід на російський ринок. І що ще підліше - заблоковано транзит в треті країни, як-то Казахстан, Узбекистан, Туркменістан", - зауважила Геращенко.

Вона зауважила, що у гібридній війні серйозною складовою є економічна війна. "Звичайно, українському бізнесу, десятиріччями орієнтованому на ринки РФ і СНД, було в 2014 році дуже важко, це відлуння б'є по експортерах і зараз, але бізнес потихеньку оговтується, переорієнтовується на інші ринки. Впевнена, Україна і український бізнес все це переживуть, стануть лише конкурентнішими і сильнішими", - констатувала представник парламенту.

Геращенко також додала: "Перших осіб держави в санкційні списки не вносять. Це неможливо. Але в цілому - це санкційний список Порошенка. Всі його дипломати, вся його команда - там".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія ввела санкції стосовно 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - керівники органів виконавчої влади і великих українських підприємств, великі українські підприємці, депутати Верховної Ради VIII скликання, чиновники Адміністрації президента України, судді Конституційного суду, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові вказується, що вона спрямована "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених щодо російських громадян і юридичних осіб.