ЦВК перенесла вибори у двох ОТГ на Донеччині через загрозу терактів

Донецька ОДА запропонувала відтермінувати проведення вказаних виборів до стабілізації ситуації.

Центральна виборча комісія України своїм рішенням у четвер відтермінувала вибори у двох об’єднаних територіальних громадах Донецької області через загрозу терактів.

Як повідомили в прес-службі ЦВК, 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької облдержадміністрації щодо неможливості забезпечити належну безпеку громадян у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області, призначених на 23 грудня 2018 року.

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У листі від ОДА пропонується відтермінувати проведення вказаних виборів до стабілізації ситуації.

"Розглянувши вказаний лист та інші документи, Комісія констатувала достатність підстав для встановлення нею неможливості забезпечити підготовку та проведення вищезазначених місцевих виборів", - зазначили в ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 125 об'єднаних територіальних громадах на 23 грудня.