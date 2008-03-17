Ющенко внесе на розгляд ВР свій невідкладний законопроект

Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе на розгляд парламенту як невідкладний законопроект «Про засади відродження та розвитку козацтва в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на Всеукраїнському з’їзді козаків.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він всіляко підтримує ініціативу козацтва ухвалити відповідний закон. На думку Президента, цей документ потрібен для консолідації козацтва і для того, щоб була основа і порядок в його діяльності.

Він розповів, що цей законопроект передбачає єдину форму для козаків, звернення між козаками та багато інших речей. Також В.ЮЩЕНКО переконаний, що цей закон дасть змогу об’єднати українське козацтво.

Крім того, він повідомив, що вчора було прийнято рішення побудувати під Києвом «Київську Січ». Поки що, за словами Президента, це умовна назва нового проекту. Відповідно до нього на 5 га землі буде побудована адміністрація українського гетьманства, управи, коші, виїзди козаків, недільні школи та багато іншого, в тому числі і пов’язаного із збереженням історії козацтва.

Перед цим радник Президента, секретар Ради розвитку козацтва в Україні при Президентові України Станіслав АРЖЕВІТІН запропонував козакам звернутись до Президента з проханням внести вище зазначений законопроект на розгляд парламенту і одночасно звернутись до голови ВР з проханням пришвидшити розгляд цієї (козацької) Конституції.

Також він запропонував звернутись до прем’єр-міністра з проханням прискорити розгляд і затвердження переданої на розгляд уряду програми розвитку козацтва.