В Раді пропонують підримати ідею МЗС щодо початку дискусії про введення подвійного громадянства

В Україні потрібно розпочати загальнонаціональну дискусію про впровадження інституту обмеженого громадянства за латвійським зразком.

Впровадження інституту обмеженого громадянства має передбачити обмеження певних прав: обирати та бути обраним до виборних інститутів держави, займати посади в органах державної влади (зокрема, силових структурах).

Підставами для цього мають стати судові обвинувачувальні вироки за такі злочини, як державна зрада, посягання на територіальну цілісність України, участь в терористичних організаціях та фінансування тероризму.

Про це заявила нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи ініціативу міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо початку дискусії про подвійне громадянство.

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Нардеп вважає, що з огляду на зовнішньополітичний курс України до НАТО та Європейського Союзу, де функціонує Шенгенська зона та діють норми вільного пересування робочої сили між країнами-членами, потрібно вводити розмежування між громадянствами інших країн, що можуть допускатися для громадян України.

На її думку, зважаючи на те, що питання подвійного громадянства в певних західних регіонах України стало критичним, необхідно створювати прозорі правила гри, адже лишити тисячі громадян українського паспорту через наявність угорського, румунського, польського або інших паспортів країн-партнерів – не правильно.

Читайте такожКлімкін категорично проти "навіть думок" про легалізацію подвійного громадянства з Росією«Але така стратегія не має торкатися громадянства країни, що здійснює агресію та окупувала частину нашої території. Для російського паспорту має бути впроваджена повна відсутність будь-якої толерантності в питанні подвійного громадянства», - вважає Фріз.

«Отже в рамках інституту обмеженого громадянства, такий статус могли б автоматично отримати громадяни України з паспортом країни агресора: нехай працюють, сплачують податки в Україні, але не впливають на її політичне життя», - додала вона.