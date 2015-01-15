Прокурор Донеччини отримав статус учасника АТО
15 січня Міжвідомча комісія надання статусу учасника бойових дій в зоні АТО надала статус учасника бойових дій прокурора Донецької області Миколі Франтовському та його першому заступнику Олександру Лівочку.
Крім них такий же статус отримали ще 25 прокурорів Донецької обласної прокуратури, повідомив ТСН.ua Андрій Мамалига, голова Київської спілки учасників бойових дій в АТО та один з членів Міжвідомчої комісії.
"Відразу хочу засмутити наших воїнів, які героїчно захищають суверенітет і територіальну цілісність України на Донбасі - всі документи "вилизані" і в наявності: виписка з наказу Антитерористичного центру при СБУ про притягнення зазначених осіб до антитерористичної операції також є", - повідомив Мамалига.
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Зате сумніви виникли у багатьох членів комісії, адже голосували двічі, тому що перший раз рішення не було прийнято через брак голосів: "за" лише 9 членів комісії, 2 "проти" і 9 членів комісії "утрималося".
"Думаю, що слідом підуть прокурори Луганської області, судді Донецької і Луганської областей, працівники міліції, СБУ, МНС, КРСДМСДПСДПС... тощо., якщо їх не зупинити", - сказав член Міжвідомчої комісії.
Ось список "героїв": Франтовський М.М. - прокурор Донецької області;
Прокурори Донецької обласної прокуратури: Лівочка О.В.; Мичко М.І.; Кіор О.В. Майстренко С.О.; Руденко І.О.; Теліус В.В.; Савків А.М.; Оголь В.М.; Чекрижев А.В.; Зеленеко С.О.; Советов А.П.; Баранов А.М.; Надежденко С.В.; Шпорт Є.В.; Лазаренко Т.А.; Колесніков А.О.; Симонян Р.С.; Дуравкіна Н.М.; Щербак Д.М.; Шилов В.С.; Новацький В.Б.; Ігнатоля Д.В.; Тупікало Д.Ю.; Кравцов О.П.
Нагадаємо, екс-заступнику міністра Ісаєнку загрожує піврічне ув'язнення за підробку статусу учасника АТО.