Прокурор Донеччини отримав статус учасника АТО

Крім них такий же статус отримали ще 25 прокурорів Донецької обласної прокуратури, повідомив ТСН.ua Андрій Мамалига, голова Київської спілки учасників бойових дій в АТО та один з членів Міжвідомчої комісії.

"Відразу хочу засмутити наших воїнів, які героїчно захищають суверенітет і територіальну цілісність України на Донбасі - всі документи "вилизані" і в наявності: виписка з наказу Антитерористичного центру при СБУ про притягнення зазначених осіб до антитерористичної операції також є", - повідомив Мамалига.

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Зате сумніви виникли у багатьох членів комісії, адже голосували двічі, тому що перший раз рішення не було прийнято через брак голосів: "за" лише 9 членів комісії, 2 "проти" і 9 членів комісії "утрималося".

"Думаю, що слідом підуть прокурори Луганської області, судді Донецької і Луганської областей, працівники міліції, СБУ, МНС, КРСДМСДПСДПС... тощо., якщо їх не зупинити", - сказав член Міжвідомчої комісії.

Ось список "героїв": Франтовський М.М. - прокурор Донецької області;

Прокурори Донецької обласної прокуратури: Лівочка О.В.; Мичко М.І.; Кіор О.В. Майстренко С.О.; Руденко І.О.; Теліус В.В.; Савків А.М.; Оголь В.М.; Чекрижев А.В.; Зеленеко С.О.; Советов А.П.; Баранов А.М.; Надежденко С.В.; Шпорт Є.В.; Лазаренко Т.А.; Колесніков А.О.; Симонян Р.С.; Дуравкіна Н.М.; Щербак Д.М.; Шилов В.С.; Новацький В.Б.; Ігнатоля Д.В.; Тупікало Д.Ю.; Кравцов О.П.

Нагадаємо, екс-заступнику міністра Ісаєнку загрожує піврічне ув'язнення за підробку статусу учасника АТО.