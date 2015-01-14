На Ісаєнка завели справу за підозрою в незаконному отриманні статусу учасника АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

«Головним слідчим управлінням МВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо підроблення документів, які стали підставою для отримання заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Ісаєнком Д.В. статусу учасника антитерористичної операції на сході України. Відомості до ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, 13 січня 2015 року у ЗМІ з’явилися публікації щодо отримання Ісаєнком статусу учасника АТО, уникнення ним люстрації та подальшого написання ним на вимогу народних депутатів заяви про відмову від вказаного статусу.

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«Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що статус учасника антитерористичної операції на сході України Ісаєнко отримав на підставі підроблених документів, які були виготовлені за невстановлених обставин», - йдеться в повідомленні.

Обставини підроблення відповідних документів і їх використання будуть встановлені слідчими в ході досудового розслідування, підкреслили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав розслідувати факт неправомірного надання Ісаєнку статусу учасника антитерористичної операції та ініціював звільнення чиновника із займаної посади.

Згодом міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що Кабмін підтримав звільнення Ісаєнка з посади заступника глави Мінрегіону.