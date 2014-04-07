Прокурор Донецької області обіцяє покарати всіх сепаратистів

Учасники та організатори масових заворушень на Донеччині будуть відповідати за свої правопорушення згідно чинного законодавства.

Про це сказано в заяві прокурора Донецької області Миколи Франтовського.

"За два минулих дні в Донецькій області мали місце чисельні факти порушення законодавства. Групами агресивно налаштованих сепаратистів були захоплені адміністративні будівлі Донецької облдержадміністрації та Управління Служби Безпеки. Це – кримінальні злочини", - наголошує Франтовський.

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Як зазначає прокурор, наразі фіксується кожен факт порушення закону, вивчаються усі протиправні дії сепаратистів. За його словами, для затримання порушників вживаються усі необхідні заходи.

"Органами міліції регіону та Управлінням Служби Безпеки в Донецькій області проводиться вичерпна низка слідчо-оперативних заходів у рамках розслідування подій, що мали місце у останні дні", - зазначається у заяві.

Одночасно з тим, Франтовський стверджує, що правоохоронними органами вживається достатньо заходів для нормалізації ситуації в регіоні.