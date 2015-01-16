Добкін розповів, що Янукович не мав наміру тікати з України

Він хотів відсидітися на сході країни до тих пір, поки ситуація не нормалізується, оскільки був впевнений, що Майдан розійдеться, заявив в інтерв'ю LB.ua колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

Читайте такожЯнукович хотів подати свою втечу як «президентський тур» на Донбас - ЗМІ

За його словами, до Харкова Віктор Янукович прибув на двох вертольотах разом із Володимиром Рибаком, Андрієм Клюєвим, сином Віктором і цивільною дружиною Любов'ю Полежаєвою. Їх супроводжував 21 охоронець.

"В ніч з п'ятниці на суботу (на 22 лютого - ред.) він був упевнений, що Майдану просто ще не дали команду розійтися. І ось до цього моменту йому краще виїхати зі столиці. Так він з'явився у Харкові. Він не був готовий до від'їзду", - розповів Михайло Добкін.

"Він не справляв враження людини, яка пустилась навтьоки. Він стовідсотково розраховував повернутися. Якби він знав, що не повернеться, він би підірвав Межигір'я, спалив його, знищив. Таке воно йому було дороге", - додав він.

Але вже на ранок, після численних телефонних дзвінків, які по суті свідчили про повалення режиму, Янукович запросив 2 літаки і "відеокамеру" -для запису відеозвернення. Після чого, як відомо, втік в Донецьк, звідти в Крим, потім в Ростов-на-Дону.