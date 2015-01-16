Українську делегацію в ПАРЄ очолив Ар'єв

15:47, 16 січня 2015
Політика
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Депутат від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Ар'єв очолив українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Арьев возглавил / uapress.info

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила депутат Ірина Геращенко. За її словами, першим заступником голови делегації стала "опозиціонерка" Юлія Льовочкіна.

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І дуже рада, що Сергій Соболєв - найдосвідченіший наш колега - став заступником, також і представник НФ Георгій Логвінський став заступником голови делегації", - повідомила Ірина Геращенко.

Post by Iryna Gerashchenko.
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