Через кілька років Росія зможе воювати відразу на трьох фронтах - Пентагон

Про це заявив командувач американськими силами в Європі Фредерік Бен Ходжес, повідомляє РБК.

Він заявив, що в даний час такий розвиток подій малоймовірний, оскільки Москва повністю зайнята дестабілізацією ситуації в Україні.

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На думку генерала, зміни, які проводить в російській армії президент РФ Володимир Путін, дозволять їй не проводити для таких масштабних операцій мобілізаційні заходи, що не дозволить Заходу своєчасно відреагувати на загострення ситуації.

Ходжес вважає, що на удосконалення боєготовності РФ буде потрібно від чотирьох до п'яти років. Тоді, стверджує генерал, "вони зможуть, не вдаючись до повної мобілізації, проводити операції в східній Україні, чинити тиск на Прибалтику, Грузію і робити інші речі".